Москва, , 15:03 — REGNUM Повышение в РФ уровня общественной тревоги, фиксируемое службами общественного мнения, и неуверенности в завтрашнем доходе побуждает существенную часть населения отказаться от крупных покупок, требующих привлечения заемных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные российских банков о том, что осенью 2022 год спрос на кредиты в РФ упал на 10-25%.

Кредит 401(K) 2012

«Спрос на потребительские кредиты упал, что связано как с субъективными, так и с объективными обстоятельствами, — сказал Цыганов. — Повышение уровня общественной тревоги, фиксируемое службами общественного мнения, и неуверенности в завтрашнем доходе побуждает существенную часть населения отказаться от крупных покупок, требующих привлечения заемных средств. Интересно, что есть и обратная тенденция, пусть и меньшего масштаба — часть торопится приобрести, рассчитывая, что платить не придется или это будет значительно легче в будущем, а кто-то вынужден был брать кредит для приобретения ставших остро необходимыми походных вещей и оборудования».

Кроме того, как уточнил Цыганов, банки и МФО подняли кредитные ставки, понизив свой риск-аппетит и рассчитав повышенные уровни кредитных рисков.

«В итоге спрос упал и из-за снижения потребительской активности, и из-за роста кредитных ставок», — подытожил Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ упала выдача POS-кредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Профессор финуниверситета объяснила, почему в РФ падает выдача POS-кредитов

Читайте развитие сюжета: Экономист Цыганов объяснил, когда в РФ оживет спрос на потребкредиты