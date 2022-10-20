* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:02 — REGNUM Всемирная федерация журналистов сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили въезд в Афганистан Стефани Глински, работающей с международными СМИ, за подготовку критических репортажей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Запрет Silsor

По данным организации, Стефани Глински, работавшая с Guardian и Foreign Policy с 2018 года, покинула Афганистан в июле этого года.

Глински написала в заметке в социальных сетях, что после публикации статьи под названием «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюет из-за угля на севере Афганистана» и критических заметок о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на неё «напали» в мессенджере и попросили раскрыть свои источники.

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Всемирная федерация журналистов осудила эту акцию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявила: «Продолжение преследования и запугивания журналистов и сотрудников отечественных и иностранных СМИ в Афганистане является серьёзным нарушением свободы прессы, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны разрешить работать всем журналистам, не опасаясь возмездия».

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели ограничения на деятельность иностранных журналистов и попросили их отозвать свои критические репортажи и статьи о ситуации в Афганистане.