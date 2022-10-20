Москва, 20 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Всё ядерное оружие России находится на национальной территории, поэтому Россия не проводит ядерных учений, подобных натовским Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы таких аналогичных учений не проводим, всё российское ядерное оружие находится в пределах национальной территории», — сказала Захарова.

Она добавила, что нестратегические ядерные вооружения хранятся исключительно в неразвернутом состоянии на централизованных складах.

По словам Захаровой, все тренировки российских сил и средств стратегического сдерживания носят плановый характер и проводятся на регулярной основе.

Она подчеркнула, что Москва продолжает видеть в учениях НАТО дестабилизирующую составляющую, поскольку привлечение неядерных стран альянса к отработке навыков применения американских ядерных вооружений США, развёрнутых в Европе, противоречит договору о нераспространении ядерного оружия и создает риски для безопасности России.