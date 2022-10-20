Донецк, , 13:59 — REGNUM Спецслужбы ДНР задержали агента СБУ — жителя поселка Каменск Ильичевского района, готовившего теракт в здании администрации Мариуполя. Об этом журналистам сообщил пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

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Безработный мужчина, злоупотребляющий алкоголем и ведущий маргинальный образ жизни, был неоднократно судим. Он рассказал, что в феврале 2022 года был завербован сотрудником СБУ.

В ходе обыска у злоумышленника было обнаружено самодельное взрывное устройство и дистанционное устройство, две гранаты РГД. Задержанный пояснил, что взял самодельную бомбу и задаток в 25 тыс. гривен. Ещё столько же ему пообещали заплатить после выполнения задания.

Совершить теракт злоумышленник планировал в октябре 2022 года.