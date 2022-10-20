Орел, 20 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Введение среднего уровня реагирования в приграничных регионах Российской Федерации и введение режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах является закономерным и выверенным решением, на которое был вынужден пойти президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«Следует отметить, что на протяжении нескольких месяцев участились случаи обстрела приграничных с [территорией б. УССР] регионов нашего государства, а также многократно возросли риски в связи диверсий в связи постоянными вылазками ДРГ противника для диверсионной деятельности на объектах критической промышленной, гражданской и военной инфраструктуры приграничных регионов РФ», — напомнил эксперт.

«Очевидно, что в связи с возросшей эскалацией вооруженного конфликта в рамках проведения СВО, а также в связи с тем, что необходимо произвести подготовку и обучение населения проживающего в приграничных регионах РФ для подготовки к новым вызовам, которые могут возникнуть в любой момент времени, что по нашему мнению в дальнейшем позволит сберечь жизни нашим соотечественникам», — подчеркнул Евгений Косогов.

Однако одной из ключевых проблем, по мнению собеседника агентства, является разобщённость гражданского общества в современной Российской Федерации.

«Данную разобщенность формируют именно федеральные и региональные элиты, которые до сих пор не пришли к консенсусу в рамках проведения СВО на территории [б. УССР] и данная разобщенность к нашему глубокому сожалению слишком дорого обходится российскому народу и нашим военным», — считает Евгений Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября указом президента РФ Владимира путина военное положение введено в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Средний уровень реагирования введён в регионах, граничащих с новыми российскими территориями, а также с территорией б. УССР. В остальных регионах ЦФО и ЮФО введён режим повышенной готовности.