Разобщённость элит по вопросу СВО дорого обходится России — эксперт
Орел, 20 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Введение среднего уровня реагирования в приграничных регионах Российской Федерации и введение режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах является закономерным и выверенным решением, на которое был вынужден пойти президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Однако одной из ключевых проблем, по мнению собеседника агентства, является разобщённость гражданского общества в современной Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября указом президента РФ Владимира путина военное положение введено в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Средний уровень реагирования введён в регионах, граничащих с новыми российскими территориями, а также с территорией б. УССР. В остальных регионах ЦФО и ЮФО введён режим повышенной готовности.