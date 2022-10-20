Представитель Фиджи избран постоянным президентом АНОК
Сеул, 20 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) утверждён исполняющий обязанности главы организации, представитель Фиджи Робин Митчелл. Выборы прошли 20 октября во второй день генеральной ассамблеи АНОК в Сеуле.
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Олимпийский флаг
76‑летний Митчелл был единственным кандидатом. В тайном голосовании за него проголосовали 177 из 184 делегатов. Он избран на четырёхлетний срок — до 2026 года.
Кроме того, в выборах на пост старшего вице‑президента АНОК победил президент НОК Катара шейх Джоан бин Хамад Аль‑Тани.
Митчелл был и. о. главы АНОК с 2018 года. Он также является президентом национальных олимпийских комитетов Океании и членом исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК).