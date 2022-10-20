София, , 13:25 — REGNUM Сотрудник крупнейшего оборонного завода Болгарии — «Арсенал», где 19 октября произошел мощный взрыв, скончался в одной из местных больниц, не приходя в сознание. Об этом 20 октября сообщает БТВ со ссылкой на источники.

Взрыв Niklas Freidwall

Как утверждаю врачи, полученные пострадавшим 59-летним мужчиной травмы и ожоги были несовместимы с жизнью.

Согласно официальной информации, сейчас в медучреждении проводятся следственные действия, ожидаются результаты ряда экспертиз.

Напомним, 19 октября на предприятии «Арсенал» в городе Казанлык (Западная Болгария) произошла крупная авария. По предварительным данным, в ходе утилизации боеприпасов произошла неконтролируемая детонация.