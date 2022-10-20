Таллин, 20 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В течение октября 2022 года в реку Нарва (северо-восточная Эстония) будет выпущено в общей сложности 3 000 мальков осетра, Часть из них уже выпустили.

Sharipov.A Осетры

Об этом сообщила служба рыбоводства Центра управления государственными лесами Эстонии. Подчеркивается, что в последние годы в реку Нарву на границе с Россией было запущено порядка 100 000 молодых особей остроносого осетра (Acipenser oxyrinchus) разного возраста.

Заселенные в реку Нарва в прежние годы осетры чувствуют себя хорошо. В настоящее время ведутся работы по восстановлению популяции осетровых, поскольку к концу прошлого века первоначальная популяция осетровых в Балтийском море была полностью уничтожена.

Последняя особь в дикой природе была поймана в эстонских водах в 1996 году, эта рыба была 2,9 метра в длину и весила 136 килограммов.