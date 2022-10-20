Сулеймания, Ирак, 20 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Двое человек получили ранения 20 октября в результате взрыва автомобиля в одном из городов на севере Ирака, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

По информации полиции и медиков, инцидент произошел в городе Сулеймания.

Полиция оцепила улицу в центре города, где взорвался заминированный автомобиль, и «было начато немедленное расследование» для определения цели нападения.