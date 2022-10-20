Курск, 20 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Для территориальной обороны в Курской области наполовину сформирован состав мобилизационного резерва. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

Он рассказал, что работа по формированию резерва ведётся в области не первый месяц.

«Уже более восьми месяцев область подвергается обстрелам со стороны [боевиков киевского режима], у нас действовал штаб. В соответствии с указом президента полномочия штаба расширяются, уточняется его состав», — рассказал Старовойт.

По его словам, выстраивается новая система реагирования на текущую ситуацию, на региональном уровне основным звеном является штаб территориальной обороны.