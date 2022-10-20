Сулеймания, Ирак, 20 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие в городе Сулеймания в Иракском Курдистане. Об этом 20 октября сообщает Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, взрыв прогремел в квартале Али Наджи.

Отмечается, что в непосредственной близости от эпицентра взрыва находится штаб-квартира курдских служб безопасности «Асаиш». Сообщается, что в результате взрыва двое сотрудников «Асаиш» получили ранения.

По предварительным данным, нападение было организовано боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ответ на недавнюю контртеррористическую операцию «Асаиш», в ходе которой были убиты и задержаны десятки членов группировки.