Алжир, 20 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Алжира опубликовало отчёт о своей деятельности за 12−19 октября. Об этом 20 октября сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на текст отчёта.

Https://www.mdn.dz Партия наркотиков, задержанная на границе между Алжиром и Марокко

По данным ведомства, вблизи границ с Марокко была проведена специальная операция, направленная на пресечение наркотрафика.

«В рамках борьбы постоянных усилий по противодействию наркоторговли сводные отряды армии в координации с различными службами безопасности, арестовали 46 наркоторговцев… У преступников были изъяты 5 центнеров и 69 килограммов обработанного наркотического вещества и 221 036 таблеток психотропных средств», — говорится в отчете.