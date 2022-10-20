Канберра, , 11:38 — REGNUM Теневой казначей Австралии Ангус Тейлор раскритиковал федерального казначея Джима Чалмерса и призвал правительство исключить любые изменения в законодательном плане Коалиции. Об этом политик дал понять в интервью газете The Guardian.

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Ранее Чалмерс сказал в эфире радиостанции Radio National, что следующие налоговые изменения, которые должны быть внесены в 2024 году, обойдутся бюджету в 254 млрд долларов в течение 10 лет — большой скачок по сравнению с последним прогнозом в 243 млрд долларов.

Тейлор предположил, что это хорошо и свидетельствует о необходимости снижения налогов.

«Комментарии казначея сегодня откровенно странные. Если влияние плана по снижению подоходных налогов увеличилось, то это потому, что люди уже платят много налогов. Это доказывает, что последствия очень реальны и бьют по австралийским домохозяйствам на сумму в миллиарды долларов. В условиях инфляции это налоговое послабление сейчас необходимо больше, чем когда-либо», — объяснил федеральный казначей.