Канберра, , 11:49 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что «довольно дешево» критиковать то, как федеральное правительство Австралии под руководством его партии справилось с пандемией коронавируса, отметив, что критиковать легче всего «с ответами на все вопросы с решебником в руках». Об этом политик рассказал в эфире радиостанции 2GB.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Даттон, в частности, защищал меры правительства во время пандемии, одновременно призывая к пересмотру политики локдаунов в Виктории и Западной Австралии.

«Я думаю, что для некоторых людей всегда довольно дешево говорить: «Ну, вы знаете, мы будем судить об этом по стандартам и всем фактам, о которых мы не знали на момент принятия решений … Я думаю, что разумно провести обзор действий как федерального правительства, так и правительств штатов и правительств территорий, потому что, если будет еще одна пандемия, мы должны извлечь уроки из прошлого», — объяснил лидер оппозиции.

Напомним, что в момент острой фазы пандемии Питер Даттон был министром обороны Австралии в правительстве Скотта Моррисона, которого он сменил на посту лидера Либеральной партии.