Орел, 20 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Военное положение, объявленное в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, является прямым подтверждением намерений российского президента по защите территориальной целостности государства в новых границах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«Объявленное 19 октября 2022 года военное положение в четырех вновь вошедших в состав Российской Федерации является прямым подтверждением серьезности намерений президента России Владимира Путина по защите территориальной целостности нашего государства в новых границах. Следует отметить, что 19 октября 2022 года все члены Совета Федерации РФ единогласно поддержали и утвердили Указ В. В. Путина о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», — сказал собеседник агентства.

Евгений Косогов подчеркнул: сегодня понятно, что «эскалация конфликта в рамках проведения СВО на территории [б. УССР] переходит на качественно новый уровень внутренней мобилизации для каждого гражданина РФ и государства в целом, которая будет заключаться в реализации на практике лозунга «Всё для фронта! Всё для победы!», который был провозглашен 3 июля 1941 г. И. В. Сталиным».

Однако, подчёркивает эксперт, для скорейшей реализации планов по решению задач на территории б. УССР необходимо, лично президенту призвать к объединению всех элит страны.

«Чтобы они, наконец, поняли, что они обязаны помогать своей армии, а если кто-то их них считает иначе, то пусть вспомнят знаменное высказывание Бонапарта Наполеона, который однажды сказал: «Кто свою армию не хочет кормить, Будет чужую он боготворить», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДРН введено военное положение, в регионах, граничащих с территорией б. УССР и с новыми российскими субъектами, — режим среднего уровня реагирования, в остальных регионах ЦФО и ЮФО — режим повышенной готовности.