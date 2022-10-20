Рига, , 11:09 — REGNUM В случае, если сейм Латвии примет законопроект об обязательной службе национальной обороны только в конце 2022 года, первый призыв на обязательную военную службу в республике может быть проведён только в июне 2023 года. Об этом 20 октября рассказал представитель латвийского минобороны Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио.

ВС Латвии Diena.lv

«Все будет зависеть от продвижения законопроекта. Если мы сможем рассмотреть его в новом парламенте через месяц-два, то это будет один (вариант). Но если это произойдет до Нового года, то это, скорее всего, будет означать, что первый призыв будет не в январе следующего года, а в июле», — сказал он.

Также Гарисонс уточнил, что, хотя в этом случае произойдёт отсрочка введения такой системы, в то же время власти смогут «гораздо лучше подготовить систему отбора и тому подобное» для её введения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в начале октября 2022 года общие налоговые задолженности в Латвии, включая приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, составили 1,086 млрд евро.