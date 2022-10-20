* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:06 — REGNUM Жители уезда Париан афганской провинции Панджшер в ответ на арест и жестокие пытки бывшего солдата устроили протесты против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких кишлаках. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Протест Nicolas Raymond

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекли распространение протестов.

Бывшего солдата зовут Башир, и после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти он стал лавочником.

Источники Afghanistan International сообщили, что два дня назад радикалы арестовали двух братьев бывшего солдата, подвергли их пыткам и затем отпустили, но 18 октября они снова ворвались в его дом и арестовали его самого.

По данным источников, на следующий день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привезли Башира к дверям его дома в еле живого, со сломанными руками и ногами в результате жестоких пыток, и вновь пытались проникнуть в его дом.

Это встретило решительный протест женщин семьи, и через несколько минут к протестующим присоединились женщины и мужчины кишлака.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали ещё двух человек в уезде Париан, и об их судьбе ничего не известно.

Протестующие в Карпитабе, Шахре-Баланде, Калкве, Джаште и ряде других кишлаков вышли на улицы и выкрикивали антиталибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лозунги. Среди протестующих было много женщин.

Согласно источникам, протестующие планировали совершить марш протеста в административный уезда Париан, а оттуда в столицу провинции, но были остановлены в кишлаке Джашта, и распространение акции было пресечена. Отмечается что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили блокпосты во многих кишлаках провинции Панджшер и не позволили жителям других сёл присоединиться к протестам.

Чтобы нормализовать ситуацию талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли на пикапах нескольких своих боевиков, и заявили, что они являются «причиной этого инцидента» и «будут переданы в руки закона».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщили местным жителям, что делегация официальных лиц движения приедет в провинцию Панджшер для расследования этого вопроса. Согласно источникам, протестующие ожидают прибытия делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Джашта.

Одновременно с протестом в Париане источники сообщили о визите в эту провинцию специального докладчика по правам человека в Афганистане. По словам собеседников, Ричард Беннетт встретится с рядом официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С приходом радикалов к власти в Афганистане Фронт национального сопротивления начал борьбу в Панджшере и некоторых других провинциях.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняются в арестах и убийствах мирных жителей в Панджшере за якобы сотрудничество с Фронтом сопротивления.