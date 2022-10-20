* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 20 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал в Кандагар недовольного узбекского командира Салахуддина Аюби на севере Афганистана.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники, близкие к Аюби, подтвердили Afghanistan International, что он прибыл в Кандагар во главе делегации и собирается встретиться с Хайбатуллой Ахундзада.

Салахуддин Аюби, влиятельный узбекский командир на севере Афганистана, из-за недовольства политикой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинул Кабул и отправился в свой родной город в провинции Фарьяб.

Надёжные источники в Фарьябе сообщают, что на прошлой неделе делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправилась на встречу с Салахуддином Аюби в Меймене. По данным источников, поездка делегации радикалов в Фарьяб оказалась безрезультатной.

Источники, близкие к Аюби, говорят, что он недоволен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за пренебрежения участием узбеков в структуре правительства, захвата земель узбеков кочевниками на севере, а также своим назначением заместителем министра по восстановлению и развитию сельских районов.

Однако ряд экспертов заявили, что Салахуддин Аюби сыграл в последние годы заметную роль в войне против афганского правительства и падении северных провинций, но его интересы были проигнорированы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как они взяли под свой контроль Афганистан.

После падения Кабула Салахуддин Аюби был одним из первых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вошедших в президентский дворец.