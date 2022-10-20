Бейрут, , 10:42 — REGNUM Подразделения военно-морских сил (ВМС) Ливана провели специальную операцию по предотвращению отправки партии наркотиков в Европу. Об этом 20 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на министерство обороны Ливана.

Груз наркотиков @US5thFleet

По данным военного ведомства, подозреваемые намеревались отплыть из Ливана с пляжа Абда в провинции Аккара в ночь с 19 на 20 октября.

ВМС Ливана предотвратили выход судна с наркотиками в море, задержав весь груз и троих предполагаемых контрабандистов.

«Военно-морские силы предотвратили попытку контрабанды наркотиков по морю с пляжа Абда в Аккаре и захватили больше их количество. Также были задержаны три человека, которые находились на судне возле вышеупомянутого пляжа, по подозрению в их причастности к операции», — говорится в заявлении ведомства.