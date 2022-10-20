Стокгольм, 20 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Депутат риксдага Швеции и бывший министр по вопросам климата Анника Страндхелл считает, что «сети Шведских демократов, имеющей связи с альтернативными СМИ», не уделялось должного внимания. Об этом она рассказала в эфире телеканала SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Следует подробнее изучить, какое влияние это оказывает на политическую повестку дня, повестку дня средств массовой информации и, следовательно, потенциально на результат выборов», отметила политик.

По ее мнению, альтернативные медиа могут манипулировать избирателями.

«Мы видели, как имели место несанкционированные манипуляции как во время голосования по Brexit, так и, вероятно, во время выборов в США в 2016 году», — добавила Стандхелл.

Она также отметила откровение, сделанное прошлым летом, которое показало, что Шведские демократы управляют «собственной армией троллей». В августе газета Dagens ETC сообщила, что правление партии приказывает платным интернет-троллям, входящим в группу под названием «Поле боя», начать разжигать ненависть к властям в рамках предвыборной кампании.