Стокгольм, 20 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Депутат риксдага Швеции и бывший министр по вопросам климата Анника Страндхелл считает, что «сети Шведских демократов, имеющей связи с альтернативными СМИ», не уделялось должного внимания. Об этом она рассказала в эфире телеканала SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Следует подробнее изучить, какое влияние это оказывает на политическую повестку дня, повестку дня средств массовой информации и, следовательно, потенциально на результат выборов», — отметила политик.

По ее мнению, альтернативные медиа могут манипулировать избирателями.

«Мы видели, как имели место несанкционированные манипуляции как во время голосования по Brexit, так и, вероятно, во время выборов в США в 2016 году», — добавила Стандхелл.

Она также отметила откровение, сделанное прошлым летом, которое показало, что Шведские демократы управляют «собственной армией троллей». В августе газета Dagens ETC сообщила, что правление партии приказывает платным интернет-троллям, входящим в группу под названием «Поле боя», начать разжигать ненависть к властям в рамках предвыборной кампании.