Тайбэй, 20 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На Тайвань приедет вторая за месяц делегация депутатов немецкого Бундестага. Об этом 20 октября сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Basti93 Германия. Бундестаг

Отмечается, что визит запланирован на 23–26 октября. Делегация будет состоять из шести членов комитета по правам человека и гуманитарной помощи Бундестага во главе с Петером Хайдтом из Свободной демократической партии Германии (СДПГ).

Немецкие парламентарии планируют обсудить сотрудничество в области защиты прав человека и другие вопросы на встречах с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими должностными лицами.

2-6 октября на Тайвань приезжали семь представителей Бундестага во главе с Клаусом-Петером Вильшем.