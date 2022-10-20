Талдыкорган, Казахстан, , 10:12 — REGNUM Правительство Казахстана разработала план развития сахарной отрасли до 2026 года, для чего планируется привлечь 500 млрд тенге (около $1 млрд) инвестиций. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 20 октября на встрече с общественностью Жетысуской области, образованной в июне.

Сахар Humusak

«В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7% до 43%. В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров)», — сказал Токаев.

Он отметил, что тот ажиотаж вокруг сахара, который возник в Казахстане летом, показал, насколько важно поддерживать отечественное сельское хозяйство. Президент сообщил, что Жетысускую область планируется сделать одним из центров по производству сахара.

Напомним, в августе Токаев снял с поста министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова на фоне скандала с дефицитом сахара в стране. На его место президент назначил Серика Жумангарина, возглавлявшего до этого Агентство по защите и развитию конкуренции, которое выявило недобросовестного поставщика сахара и схему создания дефицита.