Екатеринбург, 20 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Свердловской области утверждены единовременные выплаты семьям участников специальной военной операции. Такое решение 20 октября было принято на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Известно, что каждая семья единовременно получит по 20 тыс. рублей. Такая же сумма полагается на каждого несовершеннолетнего ребёнка военнослужащего. А если дети учатся, то возраст увеличивается до 23 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти региона прорабатывают и иные меры поддержки семей защитников Родины.