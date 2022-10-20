Москва, 20 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию первого грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Пресс-служба ПФКИ Президенский фонд культурных инициатив

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив. рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 17 ноября 2022 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе». Последнее — новое, в нем могут быть представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. Также направление предусматривает предоставление инициатив, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства.

В помощь заявителям 20 октября, в день старта заявочной кампании нового грантового конкурса, Президентский фонд культурных инициатив проведет вебинар для авторов творческих инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов ответит на наиболее популярные вопросы, которые задавались авторами проектов предыдущих конкурсов. Начало трансляции — в 10:30 по московскому времени. Эфир будет доступен в группе фонда «В Контакте», «Одноклассниках» и в аккаунте в RuTube.

В помощь авторам проектов фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где дополнительно разъясняются особенности заполнения заявок. Все медиаматериалы выложены в социальных сетях фонда «В Контакте» и в аккаунте в RuTube. Кроме того, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе.

Участники грантовых конкурсов также могли заполнить тестовые заявки. Тренажер на сайте фондкультурныхинициатив. рф повторяет реальную форму заявки: до старта конкурса авторам предлагалось таким образом изучить систему и личный кабинет, подготовить описание будущего проекта с учетом всех критериев оценки, имея больший временной ресурс. Это — нововведение для авторов, готовящих заявку к первому конкурсу 2023 года, раньше это можно было сделать только в период заявочной кампании.

Общий фонд грантового конкурса — 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

Напомним, за время своей работы фонд провел уже шесть конкурсов: три основных и три специальных. Продолжается экспертиза заявок, поданных авторами на четвертый специальный конкурс. В информационной системе зарегистрировались свыше 82,6 тысячи проектных команд. По результатам всех завершенных отборов поддержаны почти 4 тысячи проектов на общую сумму порядка 11 млрд рублей.

Значительная часть инициатив уже реализованы или находятся в активной стадии. Среди проектов-победителей прошлых «волн» много успехов: проект «Из России с любовью» (истории иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, природой, людьми) вызвал массовый интерес и за рубежом, команда намерена делать второй сезон; выставку «Дивование. Открытие Севера» (рассказывает о наследии Русского Севера и Каргополья) продлили на несколько месяцев (до 6 ноября 2022 года) с учетом высокой популярности экспозиции; в Санкт-Петербурге успешно прошел джазовый фестиваль «Белые ночи в Купчино», со следующего года он обретет более высокий статус; VR-реконструкция РИА Новости, создаваемая при поддержке ПФКИ, вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года; Оренбургскому губернаторскому историко-краеведческому музею после реализации проекта, поддержанного Фондом, по преобразованию музейного дворика в новую культурную площадку, удалось многократно увеличить число посетителей и получить дополнительные доходы; выставка-байопик «Цой. Путь героя» открыла новый формат выставок об одном человеке и стала одной из рекордных по срокам проведения в московском Манеже; фильм «Первый Оскар», получивший поддержку фонда, в первые дни после выхода возглавил рейтинги кинопроката в России и странах СНГ.

C успехом состоялись XXXIII открытый фестиваль документального кино «Россия», гала-концерт проекта «Столетие российского джаза», I Сочинский фестиваль классической музыки, международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», II Московский фестиваль фортепианной музыки «Неповторимый Эмиль Гилельс — великий пианист и посол российской культуры» — участникам, организаторам и гостям этих мероприятий направил приветствие президент России Владимир Путин. Мультимедийную выставку-погружение «Петр Великий. Рождение империи», поддержанную Президентским фондом культурных инициатив, глава государства посетил лично.