Бухарест, , 09:51 — REGNUM Из-за аварии, произошедшей на единственной румынской атомной электростанции «Чернаводэ», была приостановлена работа главного энергоблока. Об этом 20 октября сообщает «Румынское телевидение».

Вид на АЭС Чернаводэ nuclearelectrica.ro

По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки в системе подачи топлива. Сейчас на объекте работают специальные ремонтные бригады.

«Автоматическое отключение энергоблока №1 АЭС «Чернаводэ» от Национальной энергосистемы, а также ремонтные работы не влияют на безопасность реактора, персонал блока, население и окружающую среду», — говорится в заявлении министерства энергетики Румынии.

Напомним, «Чернаводэ» обеспечивает электроэнергией до 25% регионов Румынии.