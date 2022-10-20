Бухарест, 20 октября 2022, 09:51 — REGNUM Из-за аварии, произошедшей на единственной румынской атомной электростанции «Чернаводэ», была приостановлена работа главного энергоблока. Об этом 20 октября сообщает «Румынское телевидение».
По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки в системе подачи топлива. Сейчас на объекте работают специальные ремонтные бригады.
«Автоматическое отключение энергоблока №1 АЭС «Чернаводэ» от Национальной энергосистемы, а также ремонтные работы не влияют на безопасность реактора, персонал блока, население и окружающую среду», — говорится в заявлении министерства энергетики Румынии.
Напомним, «Чернаводэ» обеспечивает электроэнергией до 25% регионов Румынии.