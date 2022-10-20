Херсон, 20 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. После отражения атаки на Херсон от киевского нацистского режима будут освобождены Николаев, Одесса и Днепропетровск. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на один сантиметр.

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