Москва, 20 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Действие норм нового бюджетного правила Госдума будет регулярно продлеваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«И опять мы должны принимать закон, который будет действовать годик, а потом мы его будем продлевать. Коллеги, я понимаю, что нам всем хочется обратно в ковидный 2021 год, который кажется комфортным и благословенным, это я понимаю. Я понимаю, что хочется верить, что санкции отменятся. Но это не санкции, это новые правила, они долгосрочны, и мы должны законы принимать, исходя из реальности, а не наших с вами, так сказать, мечтаний и желаний», — сказал Делягин.

В целом, по его убеждению, «это запрет использования денег России на развитие России».

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023−2024 годы для более высоких расходов бюджета.

Документом предлагается зафиксировать в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023—2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках этого правила предлагается определять как сумму ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому законопроект устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 трлн рублей соответственно.

Кроме того, предусматривается направление органами управления государственного внебюджетного фонда России в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. А правительству для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Правительство также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые само и установит. Помимо этого, законопроект допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ.