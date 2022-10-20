Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Петербургские чиновники и депутаты в условиях частичной мобилизации могли бы отправиться в зону проведения специальной военной операции, а не отсиживаться в тылу. Об этом заявил 20 октября российский предприниматель, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем интервью изданию «Невские Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

По его словам, пока обычные граждане, «рискуя своей жизнью, идут на фронт», близкие к структурам городской власти деятели продолжают «радоваться жизни, шикарно отмечать праздники и получать удовольствие».

Пригожин, в частности, обратил внимание на депутатов городского Законодательного собрания, из которых, по его данным, более половины мужчин должны были пойти защищать Родину с оружием в руках, в том числе спикер Александр Бельский («Единая Россия»).

«Среди них особый вопрос к Бельскому. Товарищ Бельский, вы — патриот, половозрелый самец, не имеющий, как мне кажется, возрастных ограничений, не хотите уже хоть что-нибудь полезное сделать для нашей страны?» — заявил Евгений Пригожин.

«Есть в ЗакСе и другие «патриоты», которые, наверное, могли бы проявить себя на фронте, применить свой военный опыт и показать пример горожанам. Полковник запаса Ходосок, «морпех» Чебыкин, спортсмен Четырбок. Молодые коммунисты Кононенко и Дмитриев должны показать пример мужчинам Петербурга», — добавил предприниматель, сын которого находится в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Свой вклад в защиту Родины, по словам Пригожина, должны внести и городские чиновники.

«Тот же вопрос к сотрудникам городской администрации и отдельно к Борису Михайловичу Пиотровскому, органично вписавшемуся в линейку «дочки-сыночки», — сказал бизнесмен, имея в виду вице-губернатора, являющегося сыном гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Как утверждает Пригожин, «по выполнению мобилизационного задания Петербург находится в глубоких аутсайдерах», а пользователи соцсетей сообщают о задержках с выплатами денежного довольствия, об отсутствии у петербургских мобилизованных элементарного снаряжения.

«Мобилизация — это главный вопрос и главный показатель кризиса петербургской власти», — заявляет предприниматель, известный своей резкой критикой в отношении Смольного и губернатора Петербурга.