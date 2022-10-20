Гатчина, Ленинградская область, 20 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. На крупном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленинградской области второй раз с начала осени произошел сход откоса, сообщили 20 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/rpn_szfo Полигон «Новый свет ЭКО» в Ленобласти

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают специалисты эконадзора, администрация региона обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру для принятия мер по обеспечению регламентированной и безопасной работы полигона ТБО.

«Для мониторинга состояния атмосферного воздуха в ближайший к месту схода откоса населенный пункт направлена группа инспекторов и мобильная лаборатория», — сообщила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Маринэ Тоноян, уточнив, что вероятной причиной схода откоса террикона является нарушение технологии складирования отходов.

По предварительным данным, отсыпка террикона велась не только грунтом, но и инертными материалами, которые не обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство инициировало согласование с органами прокуратуры внеплановой проверки полигона ТКО «Новый Свет-Эко». В основу материалов внеплановой проверки легли результаты исследований атмосферного воздуха, проведенные передвижной мобильной лабораторией Росприроднадзора в августе–сентябре 2022 года.

«По результатам исследований были выявлены превышения по сероводороду в поселке Новый Свет. В случае согласования надзорного мероприятия государственные инспекторы управления оценят соблюдение природоохранных требований при размещении на полигоне отходов», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к пользователю полигона твердых бытовых отходов (ТКО) «Новый Свет-Эко», по вине которого столица Ленинградской области Гатчина страдает от зловония.