Белгород, 20 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Образовательным учреждениям Белгородской области рекомендовано продлить школьные осенние каникулы на одну неделю. Об этом 20 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Елена Молчанова ИА REGNUM В классе

Таким образом, отдых учеников составит две недели.

«Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Надеюсь, что к следующему четвергу будем принимать дальнейшее решение, о котором я вам сразу сообщу, дорогие друзья», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неспокойной обстановкой в регионе с 10 октября в 10 приграничных муниципалитетах и Белгороде ввели дистанционный формат обучения, с 17 октября школьники ушли на вынужденные каникулы.