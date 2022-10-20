Новосибирск, 20 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области прошли тренировки расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированного в регионе соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых был отражён авиаудар условного противника по военному объекту. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

Приближающиеся к объекту низколетящие воздушные цели «противника» были своевременно обнаружены дежурными расчётами комплексов радиолокационной разведки.

пресс-служба ЦВО «Далее цели были взяты на сопровождение расчётами ЗРК С-400, которые выполнили захват и условно уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками ракет».

В тренировках было задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, два истребителя ВВС США F-16 перехватили два дальних российских бомбардировщика Ту-95 возле берегов Аляски.

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