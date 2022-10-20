Солт-Лейк-Сити, США, 20 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В штате США Юта упал многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, который был разработан американской компанией Lockheed Martin. Об этом 19 октября сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Уточняется, что военный самолёт разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы, и его пилот сумел катапультироваться, после чего он был доставлен в медицинский центр. При этом причина произошедшего пока неизвестна и ведётся расследование инцидента.

Также указывается, что, как рассказал местный житель, самолёты F-35 совершают вылеты фактически каждую ночь. При этом военная база Хилл около Солт-Лейк-Сити, на которой разбился указанный самолёт, является второй по величине базой ВВС США.

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