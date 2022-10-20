Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил о плане распродать оставшуюся часть нефтяного резерва страны до конца 2022 года и начать пополнение запасов, чтобы сдержать цены на топливо перед выборами, которые состоятся 8 ноября, как передает агентство Reuters.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

Таким образом Байден стремится предотвратить скачки цен на нефть в ближайшее время и заверить американских нефтедобытчиков, что правительство выступить покупателем нефти, если цены упадут слишком низко.

Глава Белого дома заявил, что будут распроданы 15 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва — часть рекордной распродажи 180 млн баррелей, которая началась в мае 2022 года, и добавил, что США готовы снова задействовать резервы в начале 2023 года, чтобы сдержать рост цен.

«Это позволит нам действовать быстро, чтобы предотвратить скачки цен на нефть и реагировать на международные события, — сказал Байден 19 октября на мероприятии в Белом доме. — Мы продолжим стабилизировать рынки и снижать цены в такое время, когда действия других стран вызывают нестабильность».