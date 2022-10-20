Джакарта, 20 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В результате пожара обрушился купол мечети исламского центра на севере Джакарты, сообщает Detik.

Justcor.com Мечеть

Пожар произошел в исламском центре Джакарты 19 октября 2022 года. Пожар предположительно начался из-за искр во время ремонта купола. Пожарно-спасательная служба Джакарты получила информацию о том, что перед тем, как вспыхнул пожар, в куполе проводились ремонтные работы.

Для ликвидации пожара на место было направлено в общей сложности 20 пожарных машин и 80 человек.

В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, здание мечети исламского центра на севере Джакарты пострадало из-за пожара.