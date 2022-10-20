Афины , 20 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Часть отраслей, сильно зависящая от русских туристов, оказалась на грани банкротства в Греции из-за санкций, не позволяющих путешественникам приезжать на греческие курорты. Об этом рассказал 20 октября журналистам посол РФ в Греции Андрей Маслов.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Как отметил посол, особенно сильно пострадало меховое производство, так как основными клиентами, покупающими продукцию, были российские туристы. Не секрет, что редко кто из российских туристов уезжал из Греции, не посетив предварительно магазин, где продают меха и изделия из них. Туристы из РФ составляли 90% покупателей, без них эта отрасль оказалась в буквальном смысле в руинах.

Местное руководство питает надежду, что поток туристов из других стран мира компенсирует отсутствие российских туристов.

«Однако многие эксперты все-таки считают, что отсутствие наших туристов не пройдет бесследно для греческой экономики. Здесь есть несколько гостиничных сетей, которые традиционно на протяжении десятилетий работали с российскими туристами. Они на себе ощутили отсутствие сотен тысяч наших граждан в этом году», — рассказал Маслов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Шенгена стали существенно сокращать срок действия своих многоразовых виз.