Владивосток, 20 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей, сказал 20 октября в своём телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

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Также постановлением правительства Приморского края, установили новые меры поддержки для детей приморцев, участвующих в спецоперации. Муниципалитеты при поддержке края обеспечат: бесплатное обучение и питание в детских садах, бесплатное посещение секций и кружков, учреждений дополнительного образования, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Приняли решение, пока нет выплат от Минобороны, перечислить военнослужащим по 150 тыс. рублей, думаю, это будет семьям хорошим подспорьем», — пояснил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья могут оказать материальную помощь участникам спецоперации через фонд «Родные люди» (частные пожертвования) и ДОСААФ (для юридических лиц). На собранные средства будет закуплено всё необходимое для военнослужащих.