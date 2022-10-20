Владивосток, , 07:03 — REGNUM Жители Приморья могут оказать материальную помощь участникам спецоперации через фонд «Родные люди» (частные пожертвования) и ДОСААФ (для юридических лиц). На собранные средства будет закуплено всё необходимое для военнослужащих, сказал губернатор Олег Кожемяко.

ВС России во время спецоперации в б. УССР Министерство обороны России

Читайте также: Из Ульяновской области отправили партию экипировки для мобилизованных

«В данный момент существует риск мошеннических схем, связанных с организацией различных фондов. Поэтому для оказания материальной помощи мобилизованным из Приморья необходимо направлять перечисления именно в эти две организации. На полученные средства мы закупаем необходимое обмундирование, снаряжение, спецоборудование для отправки непосредственно в войска», — пояснил губернатор.

Отмечается, что край с начала СВО на передовую отправил более 440 беспилотных летательных аппаратов, свыше 3 тыс. оптических приборов, радиостанций и электрического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, из Ульяновской области 19 октября в пункты боевого слаживания отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных. Закупка проводилась за счёт областного бюджета.