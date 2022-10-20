Новосибирск, 20 октября 2022, 07:40 — REGNUM В Новосибирске на стройплощадке новой многофункциональной ледовой арены завершается благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Сейчас строители укладывают второй слой асфальта. Также заканчиваются работы по озеленению.
Генеральный подрядчик — компания «ЭлинАльфа» — уточнил, что сейчас внутри строящйся ледовой арены завершаются отделочные работы, в тренировочном зале устанавливаются кресла. Также начата установка стеклянных ограждений VIP-зоны.
На объекте ведётся поэтапная сдача помещений, обустраиваются отдельно стоящие здания входных групп.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Региональные электрические сети (РЭС) готовы подключить новую ледовую арену и станцию метро в Новосибирске.
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