Пекин, , 07:11 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-востоке Китая уделяет приоритетное внимание усилиям по обеспечению национальной продовольственной безопасности и стремится сделать больше зерна доступным для китайского народа, сказал заместитель главы провинциального комитета Компартии Китая Лю Вэй во время группового интервью в кулуарах проходящего ХХ съезда Коммунистической партии Китая 19 октября.

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Лю сказал, что в прошлом году производство зерна в Цзилине достигло 40,4 млрд кг, что ставит провинцию на пятое место среди крупнейших регионов страны по производству зерна. В прошлом году темпы увеличения производства зерна в провинции были самыми высокими среди этих регионов, добавил он.

По словам Лю, семь из 10 крупнейших уездов или городов уездного уровня по производству зерна в Китае находятся в Цзилине, среди которых город Юйшу в последние годы занимает первое место.

«Провинция Цзилинь всегда совершенствовала управление сельхозугодьями и сельскохозяйственные технологии и взяла на себя ведущую роль в строительстве национального промышленного пояса продовольственной безопасности», — сказал он.

Он добавил, что Цзилинь поддержал инновационное развитие современной семеноводческой промышленности. Механизация, используемая при выращивании сельскохозяйственных культур и сборе урожая в провинции, была внедрена на 92% ее сельскохозяйственных угодий, что на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем использование такой механизации по стране.