Московская область, 22 марта, 2011, 12:03 — ИА Регнум. В Московской области возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении Ивана Назарова по статье "Покушение на мошенничество", сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия Назаров, находясь в дружеских отношениях с различными должностными лицами прокуратуры Московской области и будучи от них осведомленным о проведении проверки, проводимой правоохранительными органами в отношении главы Серпуховского муниципального округа Александра Шестуна, летом 2009 года потребовал от него более 62 млн рублей за прекращение проверки, а также потребовал передать права на имущество МУП "Серпуховские недра" в сумме не менее 312 млн рублей.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение Назарову в совершении этого преступления. Глава муниципального округа Шестун признан потерпевшим по делу.

Ранее Назарову предъявлены обвинения по уголовному делу об организации незаконного игорного бизнеса в Московской области. В отношении Назарова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.