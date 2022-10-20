Токио, 20 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Японская корпорация Mitsubishi Electric из-за скандала вокруг проведения инспекций оборудования сократит зарплату ещё 10 высокопоставленным руководителям. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Наказанных сотрудников также обязали вернуть часть своего оклада и пенсионных вознаграждений.

Как следует из информации газеты Nikkei, основанием для наказания «иеной» стали результаты дополнительного независимого расследования, согласно которым на 16 из 22 предприятий Mitsubishi Electric, расположенных в Японии, допускались существенные недочёты при проведении инспекций оборудования.

Предыдущие финансовые «санкции» на своих руководителей Mitsubishi Electric наложила в декабре 2021, когда под сокращение зарплат попали 12 представителей руководства, включая президента компании Кэя Уруму, экс-президента Такэси Сугияму и бывшего исполнительного директора Масаки Сакуяму. После прошлогонего скандала Сугияме и Сакуяме пришлось уйти в отставку.

Тогда были выявлены недочёты при проведении проверок устанавливаемых в автомобили устройств взимания платы за проезд по платным дорогам на заводе в Камакуре, а также дефекты оборудования для аварийной выработки электричества на производстве в Нагасаки.