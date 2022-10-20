Нджамена, 20 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение вводится в Чаде из-за наводнения, от которого пострадало более 1 млн человек, объявил чадский президент Махамат Идрис Деби в телеобращении к жителям страны.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп (фрагмент).1864

По словам главы государства, природная катастрофа затронула 636 населенных пунктов в 18 из 23 провинций республики. Больше всего под удар попали южные провинции Мейо-Кебби-Эст, Западный Логоне, Танджиле, Мойен-Чари и Мандул.

Деби отметил, что правительство Чада разработало план реагирования по обеспечению пострадавших убежищем, продовольствием и товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября агентство Reuters со ссылкой на ООН распространило информацию о том, что 2,1 млн человек в Чаде страдают от голода из-за обрушившихся на страну засухи и наводнений.