Пекин, 20 октября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Китайские исследователи представили систему искусственного интеллекта для облегчения химических исследований и экспериментов, сообщило 19 октября издание China Science Daily.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

По словам исследователей из Китайского университета науки и технологий, универсальная система AI-Chemist оснащена научным мышлением, которое способно выполнять все основные шаги, необходимые для химических исследований.

AI-Chemist осуществляет автоматический сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Он предназначен для автоматического поиска и чтения соответствующей литературы из облачной базы данных и соответствующего предложения планов экспериментов.

Искусственный интеллект-химик также может управлять мобильным роботом офлайн или онлайн, чтобы автоматически выполнять весь экспериментальный процесс на более чем 10 рабочих станциях. Экспериментальные данные могут быть одновременно проанализированы вычислительным мозгом ИИ-химика, что позволяет ему предложить новую гипотезу для следующей итерации.

Компетентность ИИ-химика была проверена путем постановки перед ним трех различных химических задач, говорится в недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале National Science Review.