Гонконг, Китай, 20 октября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа начала торги 20 октября снижением индекса Hang Seng на 280 пунктов (1,7%), до уровня 16 230 пункта, что стало самым низким значением индекса с 2009 года. Это следует из данных площадки.

Биржа

В красной зоне торгуются акции компаний, связанных с высокими технологиями, финансами, недвижимостью, страхованием. В частности, акции китайского производителя компьютеров Lenovo Group потеряли порядка 3%. Ещё больше — на 6,4% — подешевели акции гиганта интернет-торговли Alibaba. Стоимость акций российского производителя алюминия «Русал» не изменилась.

Напомним, с начала года индекс Hang Seng потерял уже почти 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 октября снижением на фоне геополитических рисков и высокой доходности американских гособлигаций.