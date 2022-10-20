Токио, 20 октября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Японская иена подешевела по отношению к валюте США со 149,83 иены за доллар до 149,9 после открытия торгов в Токио 20 октября. Такой курс стал новым минимумом за 32 года — с августа 1990 года.

Йены

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября японский министр финансов Сюнъити Судзуки пообещал, что власти государства примут меры по борьбе с ослаблением курса национальной валюты.

20 октября минфин Японии объявил, что торговый дефицит в стране по итогам первого полугодия 2022 финансового года (начался 1 апреля) достиг 11 трлн иен (около $73,37 млрд), что является абсолютным максимумом с 1979 года.