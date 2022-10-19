Вашингтон, 20 октября, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил недовольство в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) США за чрезмерное повышение учетных ставок, передает телеканал CNBC.

(сс) jdlasica Илон Маск

Бизнесмен надеется, что руководство финансового регулятора поймет, что совершило ошибку, и вернет ставки на прежний уровень. Маск также заявил, что процессы в экономике США и Канады протекают «довольно хорошо» по сравнению с ситуацией в Европе, а также в Китае.

Он отметил, что европейский континент страдает от роста цен на энергоносители, а КНР столкнулась с проблемами на рынке недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября председатель совета экономических консультантов при администрации США Сесилия Роуз объявила, что нагретая из-за инфляции американская экономика постепенно «начинает остывать».