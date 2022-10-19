Бишкек, 20 октября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов на недавней встрече с генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засеем предложил разместить на киргизско-таджикской границе миротворцев ОДКБ. Об этом глава военного ведомства сообщил на пресс-конференции 19 октября.

Zviazda.by ОДКБ

«На переговорах с генсеком ОДКБ я сказал, что между киргизами и таджиками мира не будет. У киргиза своя правда, у таджика — своя. Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет», — заявил глава Минобороны.

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По словам Бекболотова, он выступил с предложением выставить небольшой контингент ОДКБ на спорных участках границы — для контроля прекращения огня и отвода тяжелой техники с приграничных территорий.

«Дальше можно решать политическую задачу по делимитации госграниц. Эта ситуация продолжается не 30, а 98 лет», — подытожил он.

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