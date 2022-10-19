Нижний Новгород, 20 октября, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области намерено поднять сразу на 17% тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом говорится в проекте правительственного постановления.

ЖКХ

Региональные власти планируют увеличить минимальную плату за капремонт с 6,83 до 8 рублей за квадратный метр общей площади жилья.

Повышение размера взноса запланировано на начало 2023 года. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.