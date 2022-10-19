Лима, 20 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Организация американских государств (ОАГ) проведет заседание, на котором будет рассматриваться обращение президента Перу Педро Кастильо о попытках его отстранения от власти. Об этом сообщила пресс-служба ОАГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Постоянный совет Организации американских государств проведет завтра, в четверг, 20 октября, экстренное заседание для рассмотрения «ситуации в Перу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в заседании будут участвовать глава перуанского МИД Сесар Ланда, а также первый зампредседателя межамериканской комиссии по правам человека Эдгар Орельяна. Ранее Кастильо обратился в ОАГ с просьбой применить Межамериканскую демократическую хартию в связи с попытками госпереворота в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Перу Педро Кастильо заявил о поддержке со стороны народа, несмотря на попытки Генпрокуратуры отстранить его от власти. Также глава перуанского правительства Анибаль Торрес призвал народ к единству против государственного переворота, который пытается осуществить одна из властных групп при помощи прокуратуры.