Эльче, Испания, , 23:58 — REGNUM 19 октября в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» «Эльче» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграл с мадридским «Реалом». Основное время встречи завершилось победой «Реала» со счетом 3:0.

«Реал Мадрид» RonnyK

Голы «сливочных» забили Федерико Вальверде (11’), Карим Бензема (75’ Родриго) и Марко Асенсио (Родриго, 89’). Стоит отметить, что три забитых мяча «Реала» на 6-й, 26-й и 61-й минутах были отменены после просмотра видеоповторов VAR.

Статистика матча («Эльче»/ «Реал»)

Удары 10/10

Удары в створ 3/7

Владение 37%/63%

Нарушения 13/10

Угловые 8/1

Составы команд:

«Эльче»: Бадия, Верду, Бигас, Паласиос, Клерк, Гути (Хосан, 62’), Милья, Моренте, Маскарель (Кина, 80’), Фернандес (Гумбау, 62’), Бойе (Понсе, 80’).

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Васкес, 89’), Милитао, Алаба (Начо, 88’), Рюдигер, Кроос (Камавинга, 81’), Модрич (Тчуамени, 63’), Вальверде, Винисиус (Асенсио, 81’), Родриго, Бензема.